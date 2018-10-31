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У поліції розповіли подробиці ДТП з патрульними у Києві

У поліції розповіли подробиці ДТП з патрульними у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Збитий патрульним автомобілем на бульварі Тараса Шевченка в Києві чоловік наразі шпиталізований із травмами. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Патрульної поліції м. Києва.

"Ми підтверджуємо, що інцидент стався на бульварі Шевченка за участі службового авто. Є інформація, що його (постраждалого – ред.) шпиталізували", - зазначив представник прес-служби.

За інформацією прес-служби, на місці ДТП працювали слідчі, подробиці інциденту будуть відомі пізніше.

При цьому у відомстві додали, що, попередньо, збитого чоловіка підозрюють у пограбуванні. Більше інформації в Патрульній поліції обіцяли надати пізніше.

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Зокрема, має надійти інформація щодо того, чи поспішали патрульні, машина яких здійснила наїзд на чоловіка, на виклик і чи відсторонили від обов’язків патрульного, який здійснив наїзд.

Крім того, в прес-службі Нацполіції кореспонденту УНН повідомили, що по факту ДТП відкрили провадження за ст. 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху").

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка автомобіль патрульної поліції, рухаючись в сторону проспекту Перемоги, збив пішохода, який перебігав дорогу.

Нагадаємо, жінка, яку у Волновасі збив автомобіль патрульної поліції, померла у лікарні.

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