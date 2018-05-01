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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В полиции рассказали, кто совершил нападение на активиста в Одессе

Киев • УНН

 • 13270 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Задержанным за нападение на одесского активиста Сергея Стерненко оказался ранее судимый за разбойное нападение мужчина. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, передает УНН.

В полиции рассказали, кто совершил нападение на активиста в Одессе

"Нападавший задержан. Им оказался ранее судимый за разбойное нападение мужчина", - говорится в сообщении.

Что касается активиста, то он получил телесные повреждения от выстрела из травматического оружия резиновой пулей в район головы. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"По факту нападения на активиста Сергея Стерненко открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины", - написал Форостяк.

Напомним, на одесского экс-лидера "Правого сектора" Сергея Стерненко напали, выстрелив в затылок. Позже стало известно, что полиция задержала двух злоумышленников. Было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ.

Украинские Национальные Новости

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