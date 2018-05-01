У поліції розповіли, хто вчинив напад на активіста в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Затриманим через напад на одеського активіста Сергія Стерненка виявився раніше судимий за розбійний напад чоловік. Про це повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Нападник затриманий. Ним виявився раніше судимий за розбійний напад чоловік", – йдеться в повідомленні.
Що стосується активіста, то він отримав тілесні ушкодження від пострілу з травматичної зброї гумовою кулею в район голови. Зараз його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
"За фактом нападу на активіста Сергія Стерненка відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) КК України", – написав Форостяк.
Нагадаємо, на одеського екс-лідера "Правого сектора" Сергія Стерненка напали, вистріливши в потилицю. Згодом стало відомо, що поліція затримала двох зловмисників. Було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ.