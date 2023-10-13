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В полиции подтвердили, что открыли производство в отношении Арестовича

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство в отношении бывшего внештатного советника Офиса Президента Алексея Арестовича из-за его сексистских высказываний. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

Цитата

«Действительно открыто производство. В настоящее время проводится досудебное расследование», - сообщила Тищенко.

Источники в правоохранительных органах сообщали УНН, что производство открыто по ч. 2 ст. 300 Уголовного кодекса — изготовление или распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.

Также процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Печерская окружная прокуратура Киева.

12 октября депутат Инна Совсун сообщила, что получила ответ от полиции о начале досудебного расследования в отношении Арестовича.

Контекст

Арестович попал в скандал после того, как в сети появились отрывки из его психологических семинаров. Там, он, в частности называл женщин «существами», которых хочется «придушить».

Дополнение

Бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу "Миротворец", назвав его "профессиональным провокатором".

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