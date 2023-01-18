"Професійний провокатор": Арестович потрапив у базу "Миротворця"

Цитата

"Професійний провокатор. Здійснення громадських інформаційних диверсій на користь російських загарбників. Участь у актах гуманітарної агресії проти України. Свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України. Дискредитація Державних органів влади та управління", - йдеться на сайті.

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На сайті вказані дата та місце народження Арестовича, його посада, а також цитати з інтерв'ю, де він підтримує надання російським опозиціонерам громадянства України, засуджує проведення мовної та культурної політики. Крім цього, "Миротворець" наводить цитату колишнього радника, у якій він зізнається, що "викривлював інформацію" про бойові дії на Донбасі з 2014 року.

"У медіаполі Арестович з'являється вже після 2014 року, його часто показують ЗМІ як військовий експерт, дають його коментарі як "експерта" з Донбасу. Довгий час, з київського дивана, Арестович розповідав дуже радикальні речі про Донбас", - пише центр.

"Миротворець" просить правоохоронні органи "розглядати цю публікацію на сайті як заяву про скоєння цим громадянином (Арестовичем, - ред.) усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень".

Нагадаємо

Олексій Арестович у розмові з Марком Фейгіним заявив, що російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, нібито збили українські сили ППО, і вона, за його словами, впала на під’їзд будинку та вибухнула.

Повітряні сили ЗСУ змушені були спростовувати цю інформацію. Вони вказали, що у Збройних силах України немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет.

Після скандалу з коментарями щодо атаки рф на Дніпро, 17 січня, Арестович написав заяву про відставку з посади.

В ОП повідомили, що заяву Арестовича прийняли та відправили його у відставку.