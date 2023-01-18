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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Профессиональный провокатор": Арестович попал в базу "Миротворца"

Киев • УНН

 • 2272755 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу "Миротворец", назвав его "профессиональным провокатором", передает УНН со ссылкой на сайт.

"Профессиональный провокатор": Арестович попал в базу "Миротворца"

Цитата

"Профессиональный провокатор. Осуществление общественных информационных диверсий в пользу российских захватчиков. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация государственных органов власти и управления", - говорится на сайте.

Детали

На сайте указаны дата и место рождения Арестовича, его должность, а также цитаты из интервью, где он поддерживает предоставление российским оппозиционерам гражданства Украины, осуждает проведение языковой и культурной политики. Кроме этого, "Миротворец" приводит цитату бывшего советника, в которой он признается, что "искажал информацию" о боевых действиях на Донбассе с 2014 года.

"В медиаполе Арестович появляется уже после 2014 года, его часто показывают СМИ как военного эксперта, дают его комментарии как "эксперта" по Донбассу. Долгое время, с киевского дивана, Арестович рассказывал очень радикальные вещи о Донбассе", - пишет центр.

"Миротворец" просит правоохранительные органы "рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином (Арестовичем - ред.) осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений".

Напомним

Алексей Арестович в разговоре с Марком Фейгиным заявил, что российскую ракету Х-22, которая ударила по жилому дому в Днепре, якобы сбили украинские силы ПВО, и она, по его словам, упала на под’подъезд дома и взорвалась.

Воздушные силы ВСУ вынуждены были опровергать эту информацию. Они указали, что в Вооруженных силах Украины нет огневых средств, способных сбивать этот тип ракет.

После скандала с комментариями об атаке РФ на Днепр, 17 января, Арестович написал заявление об отставке с должности.

В ОП сообщили, что заявление Арестовича приняли и отправили его в отставку.

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