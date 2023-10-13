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У поліції підтвердили, що відкрили провадження щодо Арестовича

У поліції підтвердили, що відкрили провадження щодо Арестовича

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо колишнього позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича через його сексистські висловлювання. Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.

Цитата

«Дійсно відкрито провадження. Наразі проводиться досудове розслідування», - повідомила Тищенко.

Джерела в правоохоронних органах повідомляли УНН, що провадження відкрито за ч. 2 ст. 300 Кримінального кодексу — виготовлення або розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію.

Також процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Печерська окружна прокуратура Києва.

12 жовтня депутатка Інна Совсун повідомила, що отримала відповідь від поліції про початок досудового розслідування щодо Арестовича.

Контекст

Арестович потрапив у скандал після того, як в мережі з’явилися уривки з його психологічних семінарів. Там, він, зокрема називав жінок «істотами», яких хочеться «придушити».

Доповнення

Колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича внесли в базу "Миротворець", назвавши його "професійним провокатором".

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