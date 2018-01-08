В полиции не подтверждают информацию о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровськои

"У меня нет официального подтверждения информации что нашли подозреваемого в убийстве", - сказал Жукович.

Он отметил, что экспертизы в рамках расследования продолжаются.

"Есть (первые результаты экспертиз - ред.), но мы их не обнародуем. Люди работают и дальше, нарабатывают информацию. Каждый праздничный день ", - сказал он.

Напомним, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что следствие разоблачило убийцу Ноздровськой.