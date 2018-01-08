У поліції не підтверджують інформацію про затримання підозрюваного у вбивстві Ноздровської
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Офіційного підтвердження щодо затримання підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської немає. Про це УНН повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович.
“У мене немає офіційного підтвердження інформації що знайшли підозрюваного у вбивстві”, — сказав Жукович.
Він наголосив, що експертизи у рамках розслідування ще тривають.
“Є (перші результати експертиз — ред.), але ми їх не оприлюднюємо. Люди працюють і далі, напрацьовують інформацію. Кожного святкового дня”, — сказав він.
Нагадаємо, журналіст Айдер Муждабаєв повідомив, що слідство викрило вбивцю Ноздровської.