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15 марта, 19:03 • 105644 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140800 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121849 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115478 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103986 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101055 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91353 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122965 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В полиции назвали версии смерти известного боксера Вирчиса

В полиции назвали версии смерти известного боксера Вирчиса

Киев • УНН

 • 14740 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Полиция Киева проверяет возможные версии смерти известного боксера Владимира Вирчиса. Основными из них являются совершение самоубийства или же доведение до самоубийства, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

В рамках уголовного производства для установления всех обстоятельств трагического события запланировано проведение следственных действий, в том числе опрашиваются родные и знакомые спортсмена, свидетели и очевидцы. Также полицейские проверяют наличие у боксера проблем в личной и профессиональной жизни, неприязненных отношений с кем-либо или же долговых обязательств и тому подобное.

После проведения всех необходимых следственных действий в уголовном производстве будет принято конечное процессуальное решение.

Напомним

Ночью с 27 на 28 января вблизи дома на улице Раисы Окипной в Днепровском районе Киева прохожий обнаружил мужчину с петлей на шее. Впоследствии полицейские установили, что погибший — это известный боксер Владимир Вирчис. Для установления окончательной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации — умышленное убийство с пометкой “самоубийство”.

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