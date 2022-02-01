У поліції назвали версії смерті відомого боксера Вірчиса
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Поліція Києва перевіряє можливі версії смерті відомого боксера Володимира Вірчиса. Основними із них є вчинення самогубства або ж доведення до самогубства, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
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У рамках кримінального провадження для встановлення всіх обставин трагічної події заплановано проведення слідчих дій, зокрема опитуються рідні і знайомі спортсмена, свідки та очевидці. Також поліцейські перевіряють наявність у боксера проблем в особистому та професійному житті, неприязних відносин із будь-ким або ж боргових зобов’язань тощо.
Після проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні буде прийняте кінцеве процесуальне рішення.
Нагадаємо
Вночі із 27 на 28 січня поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної у Дніпровському районі Києва перехожий виявив чоловіка із зашморгом на шиї. Згодом поліцейські встановили, що загиблий — це відомий боксер Володимир Вірчис. Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначена судово-медична експертиза.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією — умисне вбивство з позначкою “самогубство”.