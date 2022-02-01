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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 39879 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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У поліції назвали версії смерті відомого боксера Вірчиса

У поліції назвали версії смерті відомого боксера Вірчиса

Київ • УНН

 • 14745 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Поліція Києва перевіряє можливі версії смерті відомого боксера Володимира Вірчиса. Основними із них є вчинення самогубства або ж доведення до самогубства, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

У рамках кримінального провадження для встановлення всіх обставин трагічної події заплановано проведення слідчих дій, зокрема опитуються рідні і знайомі спортсмена, свідки та очевидці. Також поліцейські перевіряють наявність у боксера проблем в особистому та професійному житті, неприязних відносин із будь-ким або ж боргових зобов’язань тощо.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні буде прийняте кінцеве процесуальне рішення.

Нагадаємо

Вночі із 27 на 28 січня поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної у Дніпровському районі Києва перехожий виявив чоловіка із зашморгом на шиї. Згодом поліцейські встановили, що загиблий — це відомий боксер Володимир Вірчис. Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначена судово-медична експертиза.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією — умисне вбивство з позначкою “самогубство”.

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