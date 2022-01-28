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Шахед-136

У Києві знайшли повішеним українського боксера Вірчиса

У Києві знайшли повішеним українського боксера Вірчиса

Київ • УНН

 • 29868 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У Києві знайшли повішеним українського боксера Володимира Вірчиса. Про це повідомили у поліції Києва, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що сьогодні вночі до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та “швидка”.

На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї. Лікарі констатували його смерть, а правоохоронці направили тіло загиблого на експертизу. Слідчо-оперативна група задокументувала подію та вилучила речові докази для проведення необхідних експертних досліджень.

“Вже зранку до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік вночі пішов з дому та досі не повернувся. Жінка описала зовнішність зниклого і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. У результаті було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис”, — зазначили у поліції.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, з позначкою “самогубство”. Триває слідство.

Нагадаємо

В одеському ліцеї Олімпієць у вбиральні вихователька виявила повішеним 15-річного хлопця.

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