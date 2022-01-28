У Києві знайшли повішеним українського боксера Вірчиса
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Києві знайшли повішеним українського боксера Володимира Вірчиса. Про це повідомили у поліції Києва, передає УНН.
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Зазначається, що сьогодні вночі до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та “швидка”.
На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї. Лікарі констатували його смерть, а правоохоронці направили тіло загиблого на експертизу. Слідчо-оперативна група задокументувала подію та вилучила речові докази для проведення необхідних експертних досліджень.
“Вже зранку до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік вночі пішов з дому та досі не повернувся. Жінка описала зовнішність зниклого і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. У результаті було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис”, — зазначили у поліції.
За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, з позначкою “самогубство”. Триває слідство.
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