В полиции назвали наиболее популярную марку автомобилей среди автоворов в Украине

"За последние 6 лет прослеживается тенденция к уменьшению количества угонов автомобилей. На сегодня наибольшее количество угнанных автомобилей по стране - автомобили Toyota. Наибольшее количество угнанных автомобилей премиум-класса в Киеве - 221", - написал Аброськин.



Он отметил, что следующими по количеству угонов идут Одесская область - 47 угонов, Харьковская - 36 и Днепропетровская - 29 угонов транспортных средств премиум-класса.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп стала жертвой кражи из автомобиля



По словам Аброськина, по итогам работы в 2018 году, за отсутствие комплексного подхода в организации раскрытия угонов транспортных средств, руководитель управления уголовного розыска ГУНП в Киеве уволен с занимаемой должности. Также 27 работников этого подразделения получили дисциплинарные взыскания.



"Но не все зависит только от оперативных подразделений полиции", - отметил Аброськин.



Он отметил, что остаются на свободе большинство задержанных за завладение транспортными средствами через лояльное законодательство и по решениям судей, которые считают, что похитителям место на свободе.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черкассах обокрали автомобиль судьи



"А реалии свидетельствуют о том, что профессиональные воры авто пользуются и повторно совершают преступления. На сегодня это одна из главных проблем", - ударения Аброськин.



Как сообщал УНН, в Бердичеве несовершеннолетний за несколько месяцев ограбил почти 20 автомобилей.