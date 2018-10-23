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В полиции назвали наиболее популярную марку автомобилей среди автоворов в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Автомобили модельного ряда Toyota пользуются наибольшим "спросом" среди автоворов в Украине. Об этом в Facebook сообщает первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"За последние 6 лет прослеживается тенденция к уменьшению количества угонов автомобилей. На сегодня наибольшее количество угнанных автомобилей по стране - автомобили Toyota. Наибольшее количество угнанных автомобилей премиум-класса в Киеве - 221", - написал Аброськин.

Он отметил, что следующими по количеству угонов идут Одесская область - 47 угонов, Харьковская - 36 и Днепропетровская - 29 угонов транспортных средств премиум-класса.

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По словам Аброськина, по итогам работы в 2018 году, за отсутствие комплексного подхода в организации раскрытия угонов транспортных средств, руководитель управления уголовного розыска ГУНП в Киеве уволен с занимаемой должности. Также 27 работников этого подразделения получили дисциплинарные взыскания.

"Но не все зависит только от оперативных подразделений полиции", - отметил Аброськин.

Он отметил, что остаются на свободе большинство задержанных за завладение транспортными средствами через лояльное законодательство и по решениям судей, которые считают, что похитителям место на свободе.

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"А реалии свидетельствуют о том, что профессиональные воры авто пользуются и повторно совершают преступления. На сегодня это одна из главных проблем", - ударения Аброськин.

Как сообщал УНН, в Бердичеве несовершеннолетний за несколько месяцев ограбил почти 20 автомобилей.

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