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У поліції назвали найбільш популярну марку автомобілів серед автокрадіїв в Україні

У поліції назвали найбільш популярну марку автомобілів серед автокрадіїв в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Автомобілі модельного ряду Toyota користуються найбільшим "попитом" серед автокрадіїв в Україні. Про це у Facebook повідомляє перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, передає УНН.

"За останні 6 років прослідковується тенденція до зменшення кількості викрадень автомобілів. На сьогодні найбільша кількість викрадених автомобілів по державі – автомобілі Toyota. Найбільша кількість викрадених автомобілів преміум-класу в Києві – 221", - написав Аброськін.

Він зазначив, що наступними за кількістю викрадень йдуть Одеська область – 47 угонів, Харківська – 36 та Дніпропетровська – 29 незаконних заволодінь транспортними засобами преміум-класу.

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За словами Аброськіна, за підсумками роботи у 2018 році, за відсутність комплексного підходу в організації розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами, керівник управління карного розшуку ГУНП у Києві звільнений з займаної посади. Також 27 працівників цього підрозділу отримали дисциплінарні стягнення.

"Але не все залежить тільки від оперативних підрозділів поліції", - зауважив Аброськін.

Він зазначив, що залишаються на свободі більшість затриманих за заволодіння транспортними засобами через лояльне законодавство та за рішеннями суддів, які вважають, що викрадачам місце на волі.

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"А реалії свідчать про те, що професійні крадії авто цим користуються та повторно вчиняють злочини. І на сьогодні це одна із головних проблем", - наголоси Аброськін.

Як повідомляв УНН, у Бердичеві неповнолітній за кілька місяців пограбував майже 20 автомобілів.

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