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У Бердичеві неповнолітній за кілька місяців пограбував майже 20 автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Співробітники кримінальної поліції викрили у Бердичеві 17-річного молодика на майже двох десятках крадіжках з автомобілів, які жителі райцентру залишали у нічний час без нагляду. Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області, передає УНН.

“Парубок, розбивши скло або пошкодивши замки дверей, забирав із салонів наявні цінні речі, а з-під капотів — акумуляторні батареї”, — передаються в поліції.

До поліції звернулася власниця авто Mercedes Sprinter, яке хлопець обікрав у ніч на 14 березня.

“На місці поліцейські виявили розбите скло задніх дверей, а з салону зникли навігатор та дзеркало-реєстратор”, — зазначено в повідомленні.

Тієї ж ночі у райцентрі було пограбовано Citroen Berlingo, залишений господарем у дворі будинку по тій же вулиці. Із авто зник відеореєстратор та навігатор загальною вартістю 4 тисячі гривень.

“У ході розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за цими фактами, ми встановили причетність до них однієї й тієї ж особи — 17-річного хлопця, який раніше навчався в одному з інтернатних закладів міста. За нашою інформацією, хлопець причетний майже до двох десятків крадіжок, учинених упродовж кількох останніх місяців”, — проінформувала начальник Бердичівського відділу поліції Ольга Зінченко.

Хлопця затримали 20 березня, коли він вкотре навідався до Бердичева.

“Парубок свою вину визнає. Частину викраденого, зданого ним скупникам, уже вилучено. За накоєне підозрюваному загрожує покарання у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 6 років (ч.3 ст. 185 ККУ)”, — зазначили в поліції.

Нагадаємо, невідомі обікрали помешкання одного з заступників міністра закордонних справ України.

 

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