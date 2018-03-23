У Бердичеві неповнолітній за кілька місяців пограбував майже 20 автомобілів

КИЇВ. 24 березня. УНН. Співробітники кримінальної поліції викрили у Бердичеві 17-річного молодика на майже двох десятках крадіжках з автомобілів, які жителі райцентру залишали у нічний час без нагляду. Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області, передає УНН.