В Бердичеве несовершеннолетний за несколько месяцев ограбил почти 20 автомобилей

КИЕВ. 24 марта. УНН. Сотрудники криминальной полиции поймали в Бердичеве 17-летнего молодого человека на почти двух десятках кражах из автомобилей, которые жители райцентра оставляли в ночное время без присмотра. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает УНН.