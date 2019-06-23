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В полиции насчитали около трех тысяч участников Марша равенства

Киев • УНН

 • 8885 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В нынешнем Марше равенства, в воскресенье прошел в столице, приняли участие около трех тысяч человек. Об этом во время итогового брифинга по обеспечению правопорядка во время Марша равенства в Киеве заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает корреспондент УНН.

В полиции насчитали около трех тысяч участников Марша равенства

"До трех тысяч было участников этих мероприятий", - сказал он.

В то же время по словам председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, со стороны участников этого марша не было никаких провокаций.

"Было большое количество международных наблюдателей, посольских учреждений, других иностранных и украинских компаний. Граждане, которые представляли это - это такая визитная карточка демократичности Украины, безопасности в Киеве", - добавил он.

Напомним, акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончатся 23 июня в Киеве Маршем равенства.

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