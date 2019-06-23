В полиции насчитали около трех тысяч участников Марша равенства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В нынешнем Марше равенства, в воскресенье прошел в столице, приняли участие около трех тысяч человек. Об этом во время итогового брифинга по обеспечению правопорядка во время Марша равенства в Киеве заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает корреспондент УНН.
"До трех тысяч было участников этих мероприятий", - сказал он.
В то же время по словам председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, со стороны участников этого марша не было никаких провокаций.
"Было большое количество международных наблюдателей, посольских учреждений, других иностранных и украинских компаний. Граждане, которые представляли это - это такая визитная карточка демократичности Украины, безопасности в Киеве", - добавил он.
Напомним, акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончатся 23 июня в Киеве Маршем равенства.