У поліції нарахували близько трьох тисяч учасників Маршу рівності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У цьогорічному Марші рівності, що в неділю пройшов в столиці, взяло участь близько трьох тисяч осіб. Про це під час підсумкового брифінгу щодо забезпечення правопорядку під час Маршу рівності у Києві заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає кореспондент УНН.
“До трьох тисяч було учасників цих заходів”, — сказав він.
Водночас зі слів голови Національної поліції України Сергія Князєва, з боку учасників цього маршу не було жодних провокацій.
“Була велика кількість міжнародних спостерігачів, посольських установ, інших іноземних і українських компаній. Громадяни, які представляли це — це така візитна картка демократичності України, безпеки в Києві”, — додав він.
Нагадаємо, акції в рамках “КиївПрайду” розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня у Києві Маршем рівності.