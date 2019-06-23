У поліції нарахували близько трьох тисяч учасників Маршу рівності

КИЇВ. 23 червня. УНН. У цьогорічному Марші рівності, що в неділю пройшов в столиці, взяло участь близько трьох тисяч осіб. Про це під час підсумкового брифінгу щодо забезпечення правопорядку під час Маршу рівності у Києві заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає кореспондент УНН.