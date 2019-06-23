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У поліції нарахували близько трьох тисяч учасників Маршу рівності

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. У цьогорічному Марші рівності, що в неділю пройшов в столиці, взяло участь близько трьох тисяч осіб. Про це під час підсумкового брифінгу щодо забезпечення правопорядку під час Маршу рівності у Києві заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає кореспондент УНН.

У поліції нарахували близько трьох тисяч учасників Маршу рівності

“До трьох тисяч було учасників цих заходів”, — сказав він.

Водночас зі слів голови Національної поліції України Сергія Князєва, з боку учасників цього маршу не було жодних провокацій.

“Була велика кількість міжнародних спостерігачів, посольських установ, інших іноземних і українських компаній. Громадяни, які представляли це — це така візитна картка демократичності України, безпеки в Києві”, — додав він.

Нагадаємо, акції в рамках “КиївПрайду” розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня у Києві Маршем рівності.

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