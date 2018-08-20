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В полиции констатировали беспомощность в борьбе с азартными клубами

Киев • УНН

 • 11345 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Несмотря на резонанс в СМИ и открытие уголовных производств, в столице продолжают функционировать нелегальные азартные клубы, замаскированные под лотереи, сообщает корреспондент УНН.

В полиции констатировали беспомощность в борьбе с азартными клубами

После совместного рейда столицей журналистов и крупнейшего оператора лотерей "М.С.Л." последнему не удалось остановить работу замаскированных под его бренд клубов по адресам: Чоколовский бульвар, 37, и Бассейная, 10, даже после обращения в полицию.

Двери игрового заведения по адресу Бассейная, 10, открыты для посетителей. Причем круглосуточно, утверждают очевидцы.

Также, без помех, осуществляет свою незаконную деятельность игорное заведение по адресу бульвар Чоколовский, 37. Правда, рекламные вывески нарушители закона убрали. Владельца на рабочем месте нет, а вот администраторы и кассир там присутствуют постоянно, говорят жители Соломенского района.

В полиции между тем сообщают, что вопреки проведенным следственным действиям работа учреждений постоянно восстанавливается.

"С целью избежания ответственности неоднократно менялись названия заведения, его владельцы и другое", - заявил начальник следственного отдела Соломенского управления столичной полиции Юрий Рибянский относительно заведения по адресу Чоколовский бульвар, 37.

В то же время, в прокуратуре подозревают, что именно полиция способствует работе нелегальных заведений.

"Сейчас принимаются меры по установлению организаторов незаконной деятельности, их полных анкетных данных, а также коррупционных связей с руководящим составом органов полиции города Киева и других контролирующих и правоохранительных органов, которые, злоупотребляя служебным положением, способствуют незаконной деятельности указанных лиц, за что получают неправомерное вознаграждение", - говорится в решении Голосеевского райсуда столицы от 29 ноября 2017 года.

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