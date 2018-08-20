У поліції констатували безпорадність у боротьбі з азартними клубами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Попри розголос у ЗМІ та відкриття кримінальних проваджень у столиці продовжують функціонувати нелегальні азартні клуби, замасковані під лотереї, повідомляє кореспондент УНН.
Після спільного рейду столицею журналістів та найбільшого оператора лотерей "М.С.Л." останньому не вдалося зупинити роботу замаскованих під його бренд клубів за адресами: Чоколівський бульвар, 37, і Басейна, 10, навіть після звернення у поліцію.
Двері ігрового закладу за адресою Басейна, 10, відкриті для відвідувачів. Причому цілодобово, стверджують очевидці.
Також, без жодних перешкод, здійснює свою незаконну діяльність гральний заклад за адресою бульвар Чоколівський, 37. Щоправда, рекламні вивіски порушники закону прибрали. Власника на робочому місці немає, а от адміністратори та касир там присутні постійно, кажуть жителі Солом'янського району.
У поліції тим часом повідомляють, що всупереч проведеним слідчим діям робота закладів постійно відновлюється.
"З метою уникнення відповідальності неодноразово змінювалися назви закладу, його власники та інше", - заявив начальник слідчого відділу Солом’янського управління столичної поліції Юрій Рибянський щодо закладу за адресою Чоколівський бульвар, 37.
Водночас, у прокуратурі підозрюють, що саме поліція сприяє роботі нелегальних закладів.
"Наразі вживаються заходи щодо встановлення організаторів незаконної діяльності, їх повних анкетних даних, а також корупційних зв'язків з керівним складом органів поліції міста Києва та інших контролюючих і правоохоронних органів, які, зловживаючи службовим становищем, сприяють незаконній діяльності зазначених осіб, за що отримують неправомірну винагороду", - йдеться у рішенні Голосіївського райсуду столиці від 29 листопада 2017 року.