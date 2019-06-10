В заброшенном недострое в Киеве нашли тело мужчины с запиской

"Сегодня около 8:00 поступило сообщение о том, что на улице Соломенской в недострое обнаружили тело мужчины без признаков насильственной смерти. Личность человека устанавливается, поскольку при нем не было документов", - отметила Мошко.



По ее словам, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 с дополнительной квалификацией "самоубийство".



При этом она добавила, что погибшему на вид 35-40 лет, одет он был нормально, поэтому не был бездомным. Также известно, что рядом с телом была найдена записка с номером телефона, который сейчас проверяют правоохранители.



Напомним, 7 июня в Харьковской области в сточной яме нашли тела мужчины и женщины - отца и дочери.