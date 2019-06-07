У Харківській області знайшли мертвими двох працівників дитсадка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Харківській області у сточній ямі знайшли тіла чоловіка та жінки – батька та доньки. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
Так, 7 червня до чергової частини Балаклійського відділу поліції надійшло повідомлення з дитячого садку села Вербівка, що у сточній ямі виявили тіла чоловіка та жінки.
"Зі слів співробітників дошкільного закладу з’ясувалося, що 57-річний працівник установи проводив ремонтні роботи. 33-річна донька чоловіка, яка також працює у дитячому садку медсестрою, помітила, що батько тривалий час відсутній. Жінка пішла на допомогу та не повернулася", - прокоментували в поліції.
Зараз встановлюються причини смерті батька та доньки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Цей факт внесли до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на столичному залізничному вокзалі біля підземного переходу виявили тіло чоловіка без ознак життя.