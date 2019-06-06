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У Києві на залізничному вокзалі знайшли труп

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. На столичному залізничному вокзалі біля підземного переходу виявили тіло чоловіка без ознак життя. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Національної поліції Солом'янського району м. Києва. 

До патрульних поліцейських звернулись перехожі, оскільки помітили чоловіка який довгий час не подавав ознак життя.
На місце події прибула слідчо-оперативна група та медики. Лікарі зафіксували смерть чоловіка, та встановили що тіло без ознак насильницької смерті. У померлого в кишені виявлено квиток на потяг до Вінниці на 23.55 годину. На вигляд чоловіку 40-45 років.

Наразі проводиться судово-медична експертиза. Питання про відкриття кримінального провадження поки вирішується.

Нагадаємо, на Харківщині у під'їзді будинку знайшли труп. 

Українські Національні Новини

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