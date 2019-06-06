В Киеве на железнодорожном вокзале нашли труп
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. На столичном железнодорожном вокзале возле подземного перехода обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Об этом кореспонденту УНН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Соломенского района г. Киева.
К патрульных полицейских обратились прохожие, поскольку заметили мужчину, который долгое время не подавал признаков жизни.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и медики. Врачи зафиксировали смерть человека, и установили, что тело без признаков насильственной смерти. У умершего в кармане обнаружено билет на поезд в Винницу на 23.55 час. На вид мужчине 40-45 лет.
Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Вопрос об открытии уголовного производства пока решается.
Напомним, в Харьковской области в подъезде дома нашли труп.