В Киеве на железнодорожном вокзале нашли труп

К патрульных полицейских обратились прохожие, поскольку заметили мужчину, который долгое время не подавал признаков жизни.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и медики. Врачи зафиксировали смерть человека, и установили, что тело без признаков насильственной смерти. У умершего в кармане обнаружено билет на поезд в Винницу на 23.55 час. На вид мужчине 40-45 лет.



Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Вопрос об открытии уголовного производства пока решается.



Напомним, в Харьковской области в подъезде дома нашли труп.