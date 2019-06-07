В Харьковской области нашли мертвыми двух работников детсада
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Харьковской области в сточной яме нашли тела мужчины и женщины - отца и дочери. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
Так, 7 июня в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение из детского сада села Вербовка, что в сточных яме обнаружили тела мужчины и женщины.
"По словам сотрудников дошкольного учреждения выяснилось, что 57-летний работник учреждения проводил ремонтные работы. 33-летняя дочь мужчины, которая также работает в детском саду медсестрой, заметила, что отец длительное время отсутствует. Женщина пошла на помощь и не вернулась", - прокомментировали в полиции.
Сейчас устанавливаются причины смерти отца и дочери. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Этот факт внесли в Журнал единого учета. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, на столичном железнодорожном вокзале возле подземного перехода обнаружили тело мужчины без признаков жизни.