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У покинутій недобудові у Києві знайшли тіло чоловіка із запискою

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. У покинутій недобудові у Солом'янському районі Києва правоохоронці знайшли тіло чоловіка, біля якого лежала записка з номером телефону. Про це повідомила прес-офіцер поліції Солом'янського району Києва Олена Мошко в коментарі кореспонденту УНН.

"Сьогодні близько 8 години надійшло повідомлення про те, що на вулиці Солом'янській в недобудові виявили тіло чоловіка, без ознак насильницької смерті. Особа людини встановлюється, оскільки при ньому не було документів", - зазначила Мошко.

За її словами, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з додатковою кваліфікацією "самогубство".

При цьому вона додала, що загиблому на вигляд 35-40 років, одягнений він був нормально, тож не був безхатченком. Також відомо, що поряд із тілом була знайдена записка із номером телефону, який наразі перевіряють правоохоронці.

Нагадаємо, 7 червня у Харківській області у стічній ямі знайшли тіла чоловіка та жінки – батька та доньки.

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