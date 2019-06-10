У покинутій недобудові у Києві знайшли тіло чоловіка із запискою

"Сьогодні близько 8 години надійшло повідомлення про те, що на вулиці Солом'янській в недобудові виявили тіло чоловіка, без ознак насильницької смерті. Особа людини встановлюється, оскільки при ньому не було документів", - зазначила Мошко.



За її словами, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з додатковою кваліфікацією "самогубство".



При цьому вона додала, що загиблому на вигляд 35-40 років, одягнений він був нормально, тож не був безхатченком. Також відомо, що поряд із тілом була знайдена записка із номером телефону, який наразі перевіряють правоохоронці.



Нагадаємо, 7 червня у Харківській області у стічній ямі знайшли тіла чоловіка та жінки – батька та доньки.