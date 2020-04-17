В Почаевской лавре в Тернопольской области подозревают возникновения вспышки COVID-19

“Вчера возникла ситуация в Шумском районе, который тесно связана с Почаевской лаврой. Священник, который участвует в хоре в Почаевской лавре есть священнослужителем на территории Збаражского района, а его жена работает бухгалтером в Шумской больнице. Согласно контакты пошли, как по работникам бухгалтерии, так и главный врач у нас положительный и многие врачи. Вчера был 21 положительный результат, а всего по Шумску — 26 положительных. Это буквально за два дня исследований”, — рассказала Чайчук.

По ее словам, в результате эпидемиологического расследования было установлено, что с этим священником и участием в хоре Почаевской лавре связана вспышка в Дубенском районе Ровенской области.

“Пытались выйти на связь с настоятелем Почаевской лавры, он на связь не выходит. Вышел его помощник, пообещал сегодня до часа дня предоставить список участников хора в Почаевской лавре. Этого не произошло”, — сказала Чайчук.

Чайчук отметила, что они вынуждены были обратится в полицию.

“Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает, предоставлять информацию не может. Удалось обследовать двух священников, двух хористов... Эти священники, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе и Збаражском районе. То есть если мы не добьемся результатов будет достаточно крупная вспышка”, — рассказала она.

Также она сообщила, что ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле премьер-министра Украины.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля в Тернопольской области зафиксировано 353 случая COVID-19.