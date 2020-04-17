У Почаївській лаврі на Тернопільщині підозрюють виникнення спалаху COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Влада Тернопільської області підозрює, що в Почаївській лаврі виник маштабний спалах COVID-19. Проте настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для обстеження на коронавірусну інфекцію мешканців лаври. Про це заявив головний санітарний лікар області Оксана Чайчук під час засідання оперативного штабу, передає кореспондент УНН.
“Вчора виникла ситуація у Шумському районі, яка тісно пов’язана з Почаївською лаврою. Священник, який бере участь у хорі в Почаївській лаврі є священнослужителем на території Збаразького району, а його дружина працює бухгалтером у Шумській лікарні. Відповідно контакти пішли, як по працівниках бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний й багато лікарів. Вчора був 21 позитивний результат, а всього по Шумську — 26 позитивних. Це буквально за два дні досліджень”, — розповіла Чайчук.
За її словами, в результаті епідеміологічного розслідування було встановлено, що з цим священником та участю в хорі Почаївській лаврі пов’язаний спалах у Дубенському районі Рівненської області.
“Намагалися вийти на зв’язок з настоятелем Почаївської лаври, він на зв’язок не виходить. Вийшов його помічник, пообіцяв сьогодні до першої години дня надати список учасників хору в Почаївській лаврі. Цього не відбулося”, — сказала Чайчук.
Чайчук зазначила, що вони вимушені були звернутися до поліції.
“Мер Почаєва теж не приймає великої участі, каже, що нікого не знає, надавати інформацію не може. Вдалося обстежити двох священників, двох хористів... Ці священники, які беруть участь у хорі Почаївської лаври, мають парафії в Шумському районі, Кременецькому районі та Збаразькому районі. Тобто якщо ми не доб’ємося результатів буде досить великий спалах”, — розповіла вона.
Також вона повідомила, що ситуація в Почаївській лаврі перебуває на особистому контролі прем’єр-міністра України.
Нагадаємо, станом на ранок 17 квітня в Тернопільській області зафіксовано 353 випадки COVID-19.