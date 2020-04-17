У Почаївській лаврі на Тернопільщині підозрюють виникнення спалаху COVID-19

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Влада Тернопільської області підозрює, що в Почаївській лаврі виник маштабний спалах COVID-19. Проте настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для обстеження на коронавірусну інфекцію мешканців лаври. Про це заявив головний санітарний лікар області Оксана Чайчук під час засідання оперативного штабу, передає кореспондент УНН.