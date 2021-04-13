В Playboy Ukraine заявили, что не имеют никакого отношения к съемкам откровенной фотосессии украинок в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Playboy Ukraine заявили, что не имеют никакого отношения к съемкам моделей в обнаженном виде на балконе небоскреба в Дубае. Об этом УНН сообщает со ссылкой на комментарий Playboy Ukraine о моделях, задержанных в Дубае.
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“Уважаемые коллеги, Playboy Ukraine не имеет никакого отношения к съемкам, фотографов не отправляли, моделей тоже. Все фотоработы для журнала происходят только после подписания документов между моделями, фотографами и ООО „Джентельмен Групп“ — владельцем бренда Playboy в Украине”, — говорится в комментарии.
Детали
Отмечается, что съемки проводились лицами, не имеющими отношения к Playboy Ukraine.
“Информация, озвученная одной из участниц скандала, не является достоверной”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, Playboy Ukraine предложило моделям, которые принимали участие в данных съемках, связаться с редакцией журнала Playboy для возможности действительно попасть в журнал.
Дополнение
Вечером 12 апреля власти Объединенных Арабских Эмиратов депортировали одиннадцать из двенадцати гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Всей группе запрещено дальнейший въезд на территорию ОАЭ.
Что было ранее
В начале апреля в Дубае арестовали 17 девушек и мужчину, которые делали фото и видео в обнаженном виде на балконе небоскреба. Среди них было 12 украинок.
По данным МИД, правоохранители подтвердили украинским дипломатам, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото- и видеоматериалов непристойного характера.