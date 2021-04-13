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В Playboy Ukraine заявили, что не имеют никакого отношения к съемкам откровенной фотосессии украинок в Дубае

В Playboy Ukraine заявили, что не имеют никакого отношения к съемкам откровенной фотосессии украинок в Дубае

Киев  •  УНН

 • 30770 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Playboy Ukraine заявили, что не имеют никакого отношения к съемкам моделей в обнаженном виде на балконе небоскреба в Дубае. Об этом УНН сообщает со ссылкой на комментарий Playboy Ukraine о моделях, задержанных в Дубае.

Цитата

“Уважаемые коллеги, Playboy Ukraine не имеет никакого отношения к съемкам, фотографов не отправляли, моделей тоже. Все фотоработы для журнала происходят только после подписания документов между моделями, фотографами и ООО „Джентельмен Групп“ — владельцем бренда Playboy в Украине”, — говорится в комментарии.

Детали

Отмечается, что съемки проводились лицами, не имеющими отношения к Playboy Ukraine.

“Информация, озвученная одной из участниц скандала, не является достоверной”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, Playboy Ukraine предложило моделям, которые принимали участие в данных съемках, связаться с редакцией журнала Playboy для возможности действительно попасть в журнал.

Дополнение

Вечером 12 апреля власти Объединенных Арабских Эмиратов депортировали одиннадцать из двенадцати гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Всей группе запрещено дальнейший въезд на территорию ОАЭ.

Что было ранее

В начале апреля в Дубае арестовали 17 девушек и мужчину, которые делали фото и видео в обнаженном виде на балконе небоскреба. Среди них было 12 украинок.

По данным МИД, правоохранители подтвердили украинским дипломатам, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото- и видеоматериалов непристойного характера.

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