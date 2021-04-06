Консул відвідав затриманих в Дубаї українок: дівчатам загрожує штраф та депортація
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Консул України сьогодні відвідав українок, яких поліція Дубаю затримала за оголену фотосесію. Дівчатам може грозити штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є в розпорядженні УНН.
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“Дубайська поліція затримала не одинадцять, як раніше повідомлялося, а дванадцять громадянок України. Сьогодні їх відвідав український консул. Він також провів зустріч із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубаю”, — повідомив Ніколенко.
Деталі
Зі слів речника МЗС, правоохоронці підтвердили українським дипломатам, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соцмережах фото і відеоматеріалів непристойного характеру.
“Відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за скоєння такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією”, — зазначив він.
Також, зі слів Ніколенка, умови утримання громадянок у слідчому ізоляторі “прийнятні”. Дівчата забезпечені їжею, медичним наглядом. Консульство України в Дубаї підтримує зв’язок із рідними, тримає справу на контролі.
Контекст
Раніше ЗМІ повідомили, що Дубаї заарештували 17 дівчат та чоловіка, які робили фото та відео в оголеному вигляді на балконі хмарочоса.
МЗС підтвердило напередодні, що серед затриманих були й громадянки України.