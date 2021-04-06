Консул посетил задержанных в Дубае украинок: девушкам грозит штраф и депортация
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Консул Украины сегодня посетил украинок, которых полиция Дубая задержала за обнаженную фотосессию. Девушкам может грозить штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.
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"Дубайская полиция задержала, не одиннадцать, как ранее сообщалось, а двенадцать гражданок Украины. Сегодня их посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая", - сообщил Николенко.
Детали
По словам представителя МИД, правоохранители подтвердили украинским дипломатам, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
"Согласно законодательству ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией", - отметил он.
Также, по словам Николенко, условия содержания гражданок в следственном изоляторе "приемлемые". Девушки обеспечены едой, медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными, держит дело на контроле.
Контекст
Ранее СМИ сообщили, что Дубаи арестовали 17 девушек и мужчину, которые делали фото и видео в обнаженном виде на балконе небоскреба.
МИД подтвердил накануне, что среди задержанных были и гражданки Украины.