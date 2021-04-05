Оголені знімались на балконі хмарочоса: у Дубаї затримали 11 українок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Поліція Дубаю у суботу затримала одинадцять українок. Інформацію про це УНН підтвердили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України. Дівчата знімались оголеними на балконі хмарочоса, передає УНН.
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“3 квітня поліція Дубаю затримала групу осіб у зв’язку із порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих — одинадцять громадянок України. Українське консульство в Дубаї взаємодіє із місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок та з’ясування усіх обставин цієї справи”, — повідомили в МЗС.
Деталі
За даними відомства, у вівторок, 6 квітня, український консул має відвідати затриманих.
Довідково
Раніше ЗМІ повідомили, що Дубаї заарештували 17 дівчат та чоловіка, які робили фото та відео в оголеному вигляді на балконі хмарочоса.
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