Оголені знімались на балконі хмарочоса: у Дубаї затримали 11 українок

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“3 квітня поліція Дубаю затримала групу осіб у зв’язку із порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих — одинадцять громадянок України. Українське консульство в Дубаї взаємодіє із місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок та з’ясування усіх обставин цієї справи”, — повідомили в МЗС.

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За даними відомства, у вівторок, 6 квітня, український консул має відвідати затриманих.

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Раніше ЗМІ повідомили, що Дубаї заарештували 17 дівчат та чоловіка, які робили фото та відео в оголеному вигляді на балконі хмарочоса.

Зауважимо, що в ОАЕ діють суворі закони щодо непристойної поведінки у громадських місцях. Порушення закону, в тому числі за наготу і іншу “розпусну поведінку”, тягне за собою до шести місяців тюремного ув’язнення і штраф в розмірі 5000 дирхамів (1790 доларів США).