У Playboy Ukraine заявили, що не мають ніякого стосунку до зйомок відвертої фотосесії українок в Дубаї

Цитата

"Шановні колеги, Playboy Ukraine не має ніякого стосунку до зйомок, фотографів не відправляли, моделей теж. Всі фотороботи для журналу відбуваються тільки після підписання документів між моделями, фотографами і ТОВ "Джентельмен Груп" - власником бренду Playboy в Україні", - йдеться в коментарі.

Деталі

Відзначається, що зйомки проводилися особами, що не мають стосунку до Playboy Ukraine.

"Інформація, озвучена однією з учасниць скандалу, не є достовірною", - наголошується в повідомленні.

Крім того, Playboy Ukraine запропонувало моделям, які брали участь в даних зйомках, зв'язатися з редакцією журналу Playboy для можливості дійсно потрапити в журнал.

Доповнення

Увечері 12 квітня влада Об'єднаних Арабських Еміратів депортувала одинадцять з дванадцяти громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії. Всій групі заборонено подальший в'їзд на територію ОАЕ.

Що було раніше

На початку квітня в Дубаї заарештували 17 дівчат і чоловіка, які робили фото та відео в оголеному вигляді на балконі хмарочоса. Серед них було 12 українок.

За даними МЗС, правоохоронці підтвердили українським дипломатам, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото- і відеоматеріалів непристойного характеру.