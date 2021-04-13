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У Playboy Ukraine заявили, що не мають ніякого стосунку до зйомок відвертої фотосесії українок в Дубаї

У Playboy Ukraine заявили, що не мають ніякого стосунку до зйомок відвертої фотосесії українок в Дубаї

Київ • УНН

 • 30775 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Playboy Ukraine заявили, що не мають ніякого стосунку до зйомок моделей в оголеному вигляді на балконі хмарочоса в Дубаї. Про це УНН повідомляє з посиланням на коментар Playboy Ukraine про моделей, затриманих в Дубаї.

Цитата

"Шановні колеги, Playboy Ukraine не має ніякого стосунку до зйомок, фотографів не відправляли, моделей теж. Всі фотороботи для журналу відбуваються тільки після підписання документів між моделями, фотографами і ТОВ "Джентельмен Груп" - власником бренду Playboy в Україні", - йдеться в коментарі.

Деталі

Відзначається, що зйомки проводилися особами, що не мають стосунку до Playboy Ukraine.

"Інформація, озвучена однією з учасниць скандалу, не є достовірною", - наголошується в повідомленні.

Крім того, Playboy Ukraine запропонувало моделям, які брали участь в даних зйомках, зв'язатися з редакцією журналу Playboy для можливості дійсно потрапити в журнал.

Доповнення

Увечері 12 квітня влада Об'єднаних Арабських Еміратів депортувала одинадцять з дванадцяти громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії. Всій групі заборонено подальший в'їзд на територію ОАЕ.

Що було раніше

На початку квітня в Дубаї заарештували 17 дівчат і чоловіка, які робили фото та відео в оголеному вигляді на балконі хмарочоса. Серед них було 12 українок.

За даними МЗС, правоохоронці підтвердили українським дипломатам, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото- і відеоматеріалів непристойного характеру.

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