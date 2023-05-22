В северной части Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Детали

Согласно данным Геологической службы США, в воскресенье у побережья северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Сейчас сообщений о разрушениях или пострадавших нет.

Геологическая служба сообщила, что землетрясение произошло на глубине 10 км, в 108 км к западу от Петролии - общины с населением примерно 1000 человек.

Несколько других городов в регионе северной Калифорнии также сообщили о легких толчках.

Так, землетрясения в Калифорнии являются обычным явлением. Последним землетрясением в штате были толчки магнитудой 6,4 балла, которые произошли всего в 5 км от берега в декабре. В результате того землетрясения, два человека погибли, еще двенадцать получили ранения.

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