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Із 6 лютого по 6 травня в Туреччині сталося 33 тисячі землетрусів

Із 6 лютого по 6 травня в Туреччині сталося 33 тисячі землетрусів

Київ • УНН

 • 1096067 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Управління з боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями Туреччини (AFAD) оголосило кількість афтершоків, що сталися після руйнівних землетрусів 6 лютого, пише УНН.

Деталі

У заяві, зробленій в обліковому записі AFAD у соціальній мережі, говорилося, що «після землетрусів у Кахраманмараші в період з 6 лютого по 6 травня сталося 33077 землетрусів».

Додамо

Підземні поштовхи викликали землетруси магнітудою 7,8 та 7,6. Це призвело до загибелі щонайменше 50 000 осіб на півдні Туреччини. Понад 7 000 людей стали жертвами стихії й на північному заході Сирії.

У Туреччині було зруйновано понад 100 000 будівель. Багато хто покладає провину на політику уряду щодо надання свободи забудови під час планування, що дозволило підрядникам обійти будівельні норми.

Згідно зі звітом ООН, було евакуйовано близько 3 мільйонів турків, але 20 % переселенців зараз повертаються додому до постраждалих районів.

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