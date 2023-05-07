С 6 февраля по 6 мая в Турции произошло 33 тысячи землетрясений

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) объявило количество афтершоков, произошедших после разрушительных землетрясений 6 февраля, пишет УНН.

Детали

В заявлении, сделанном в учетной записи AFAD в социальной сети, говорилось, что «после землетрясений в Кахраманмараше в период с 6 февраля по 6 мая произошло 33077 землетрясений».

Добавим

Подземные толчки вызвали землетрясения магнитудой 7,8 и 7,6. Это привело к гибели по меньшей мере 50 000 человек на юге Турции. Более 7 000 человек стали жертвами стихии и на северо-западе Сирии.

В Турции было разрушено более 100 000 зданий. Многие возлагают вину на политику правительства по предоставлению свободы застройки при планировании, что позволило подрядчикам обойти строительные нормы.

Согласно отчету ООН, было эвакуировано около 3 миллионов турок, но 20 % переселенцев сейчас возвращаются домой в пострадавшие районы.

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