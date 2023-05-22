У північній частині Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,5
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня УНН. Біля узбережжя північної Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,5. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Згідно з даними Геологічної служби США, у неділю біля узбережжя північної Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,5 бала. Наразі, повідомлень про руйнування чи постраждалих немає.
Геологічна служба повідомила, що землетрус стався на глибині 10 км, за 108 км на захід від Петролії - громади з населенням у приблизно 1000 осіб.
Кілька інших міст у регіоні північної Каліфорнії також повідомили про легкі поштовхи.
Так, землетруси в Каліфорнії є звичним явищем. Останнім землетрусом у штаті були поштовхи магнітудою 6,4 бала, які сталися всього за 5 км від берега в грудні. Внаслідок того землетрусу, двоє людей загинули, ще дванадцять отримали поранення.
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