В Южной Корее из-за жары умерли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Южной Корее из-за жары этим летом погибли уже 10 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ABC News.
"Десять человек погибли в Южной Корее в результате теплового удара и других связанных с жарой причин этим летом, семь из них на прошлой неделе", сообщили в понедельник в Корейских центрах по контролю и профилактике заболеваний.
Около 1040 человек пострадали из-за жаркой погоды с 20 мая по 21 июля, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На юго-востоке Южной Кореи отметка на ртутном столбике достигла 39,9 градусов по Цельсию - самая высокая температура в стране в этом году.
В Северной Корее жители также защищаются от солнца, в частности с помощью зонтиков, так как температура в столице страны - Пхеньяне - достигла 34 градусов по Цельсию. Сообщается, что даже более высокие температуры были зарегистрированы на восточном побережье страны.
Напомним, жара в Японии побила температурный рекорд - выше 41 градуса по Цельсию. В последние недели палящее солнце в Японии привело к гибели более 40 человек.