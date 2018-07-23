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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38568 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102103 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124135 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131681 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168967 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153286 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141040 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130453 просмотра

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7 марта, 08:52 • 181217 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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В Южной Корее из-за жары умерли 10 человек

В Южной Корее из-за жары умерли 10 человек

Киев  •  УНН

 • 11299 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В Южной Корее из-за жары этим летом погибли уже 10 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ABC News.

"Десять человек погибли в Южной Корее в результате теплового удара и других связанных с жарой причин этим летом, семь из них на прошлой неделе", сообщили в понедельник в Корейских центрах по контролю и профилактике заболеваний.

Около 1040 человек пострадали из-за жаркой погоды с 20 мая по 21 июля, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На юго-востоке Южной Кореи отметка на ртутном столбике достигла 39,9 градусов по Цельсию - самая высокая температура в стране в этом году.

В Северной Корее жители также защищаются от солнца, в частности с помощью зонтиков, так как температура в столице страны - Пхеньяне - достигла 34 градусов по Цельсию. Сообщается, что даже более высокие температуры были зарегистрированы на восточном побережье страны.

Напомним, жара в Японии побила температурный рекорд - выше 41 градуса по Цельсию. В последние недели палящее солнце в Японии привело к гибели более 40 человек.

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