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У Південній Кореї через спеку померли 10 людей

У Південній Кореї через спеку померли 10 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У Південній Кореї через спеку цього літа загинули вже 10 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на ABC News.

"Десять людей загинули в Південній Кореї у результаті теплового удару і інших пов'язаних зі спекою причин цього літа, сім з них минулого тижня", повідомили в понеділок в Корейських центрах з контролю і профілактики захворювань.

Близько 1040 осіб постраждали через спекотну погоду з 20 травня по 21 липня, що на 61% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

На південному сході Південної Кореї відмітка на ртутному стовпчику досягла 39,9 градусів за Цельсієм - найвища температура в країні в цьому році.

У Північній Кореї жителі також захищаються від сонця, зокрема за допомогою парасольок, оскільки температура в столиці країни - Пхеньяні - досягла 34 градусів за Цельсієм. Повідомляється, що навіть вищі температури були зареєстровані на східному узбережжі країни.

Нагадаємо, спека в Японії побила температурний рекорд - вище 41 градуса за Цельсієм. В останні тижні палюче сонце в Японії привело до загибелі більше 40 людей.

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