В Южной Америки создают новый региональный блок
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Группа лидеров Южной Америки в пятницу подписала декларацию о создании блока, который, по их словам, открыт для любой страны, независимо от ее идеологии, для сотрудничества в решении региональных проблем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Президенты из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Эквадора, Парагвая и Перу приняли участие в саммите в чилийской столице Сантьяго. Чили и Колумбия стали инициаторами создания новой политической группировки PROSUR после критики, что предыдущий блок UNASUR не смог принять меры в отношении пострадавшей от кризиса Венесуэлы.
"Это будет форум с твердой и четкой приверженностью демократии, свободе и уважению прав человека", - заявил президент Чили Себастьян Пинера после церемонии подписания.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро не был среди лидеров, приглашенных на встречу в Сантьяго в пятницу.
Некоторые лидеры критикуют организаторов за то, что они отказались от Мадуро и вместо этого пригласили лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого многие страны признали главой государства. Гуайдо не отправил представителя на саммит.
Также отсутствовали президент Боливии Эво Моралес, близкий союзник Мадуро, и президент Уругвая Табаре Васкес.
Напомним, в Венесуэле задержан один из главных помощников лидера местной оппозиции Роберто Марреро. Перед этим его дом обыскали сотрудники Службы национальной разведки Венесуэлы.