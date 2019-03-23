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В Южной Америки создают новый региональный блок

Киев • УНН

 • 9639 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Группа лидеров Южной Америки в пятницу подписала декларацию о создании блока, который, по их словам, открыт для любой страны, независимо от ее идеологии, для сотрудничества в решении региональных проблем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Южной Америки создают новый региональный блок

Президенты из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Эквадора, Парагвая и Перу приняли участие в саммите в чилийской столице Сантьяго. Чили и Колумбия стали инициаторами создания новой политической группировки PROSUR после критики, что предыдущий блок UNASUR не смог принять меры в отношении пострадавшей от кризиса Венесуэлы.

"Это будет форум с твердой и четкой приверженностью демократии, свободе и уважению прав человека", - заявил президент Чили Себастьян Пинера после церемонии подписания.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не был среди лидеров, приглашенных на встречу в Сантьяго в пятницу.

Некоторые лидеры критикуют организаторов за то, что они отказались от Мадуро и вместо этого пригласили лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого многие страны признали главой государства. Гуайдо не отправил представителя на саммит.

Также отсутствовали президент Боливии Эво Моралес, близкий союзник Мадуро, и президент Уругвая Табаре Васкес.

Напомним, в Венесуэле задержан один из главных помощников лидера местной оппозиции Роберто Марреро. Перед этим его дом обыскали сотрудники Службы национальной разведки Венесуэлы.

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