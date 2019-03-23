У Південній Америці створюють новий регіональний блок

КИЇВ. 23 березня. УНН. Група лідерів Південної Америки в п'ятницю підписала декларацію про створення блоку, який, за їхніми словами, відкритий для будь-якої країни, незалежно від її ідеології, для співпраці у вирішенні регіональних проблем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.