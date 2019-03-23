У Південній Америці створюють новий регіональний блок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Група лідерів Південної Америки в п'ятницю підписала декларацію про створення блоку, який, за їхніми словами, відкритий для будь-якої країни, незалежно від її ідеології, для співпраці у вирішенні регіональних проблем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Президенти з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Чилі, Еквадору, Парагваю і Перу взяли участь в саміті в чилійській столиці Сантьяго. Чилі і Колумбія стали ініціаторами створення нової політичної угруповання PROSUR після критики, що попередній блок UNASUR не зміг вжити заходів щодо постраждалої від кризи Венесуели.
"Це буде форум з твердою і чіткою прихильністю до демократії, свободи і поваги прав людини", - заявив президент Чилі Себастьян Піньєра після церемонії підписання.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро не був серед лідерів, запрошених на зустріч в Сантьяго в п'ятницю.
Деякі лідери критикують організаторів за те, що вони відмовилися від Мадуро і замість цього запросили лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, якого багато країн визнали главою держави. Гуайдо не відправив представника на саміт.
Також були відсутні президент Болівії Ево Моралес, близький союзник Мадуро, і президент Уругваю Табаре Васкес.
Нагадаємо, у Венесуелі затримали одного з головних помічників лідера місцевої опозиції Роберто Марреро. Перед цим його будинок обшукали співробітники Служби національної розвідки Венесуели.