В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Венесуэле задержан один из главных помощников лидера местной оппозиции Роберто Марреро. Перед этим его дом обыскали сотрудники Службы национальной разведки Венесуэлы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Гуайдо объясняет такие действия силовиков тем, они боятся арестовать его самого, так нападают на соратников.
С требованием освободить Марреро выступил Вашингтон. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал задержание соратника Гуайдо "большой ошибкой".
Как сообщал УНН, Гуайдо, который возглавляет контролируемые оппозицией Национальное собрание, объявил себя временным президентом Венесуэлы в январе. Соединенные Штаты и около 50 других стран признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия и Китай входят в число стран, поддерживающих Мадуро.
Напомним, Николас Мадуро, который вступил в должность в 2013 году после смерти Уго Чавеса, был приведен к присяге на второй срок в январе после весенних выборов 2018 года. Оппозиция бойкотировала голосование, заявила о фальсификации, что и привело к массовым уличным протестам.
Ранее УНН сообщал, что 11 марта Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила в понедельник режим чрезвычайного положения в республике за отключений электроэнергии на большей части ее территории.