В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Гуайдо объясняет такие действия силовиков тем, они боятся арестовать его самого, так нападают на соратников.

С требованием освободить Марреро выступил Вашингтон. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал задержание соратника Гуайдо "большой ошибкой".

Как сообщал УНН, Гуайдо, который возглавляет контролируемые оппозицией Национальное собрание, объявил себя временным президентом Венесуэлы в январе. Соединенные Штаты и около 50 других стран признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия и Китай входят в число стран, поддерживающих Мадуро.

Напомним, Николас Мадуро, который вступил в должность в 2013 году после смерти Уго Чавеса, был приведен к присяге на второй срок в январе после весенних выборов 2018 года. Оппозиция бойкотировала голосование, заявила о фальсификации, что и привело к массовым уличным протестам.

Ранее УНН сообщал, что 11 марта Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила в понедельник режим чрезвычайного положения в республике за отключений электроэнергии на большей части ее территории.