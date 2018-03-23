В подземном паркинге торгового центра в Одессе произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Автомобиль горел в подземном паркинге одного из торговых центров в Одессе, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"23 марта в 5:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в подземном паркинге по адресу: г. Одесса, ул. Черняховского 4", - говорится в сообщении.
Как оказалось, горел легковой автомобиль. Возгорание локализовали в 6:08, а ликвидировали в 6:18.
Пострадавших и погибших в результате пожара нет. Его причина устанавливается.
Напомним, в транспортном колледже в Черновцах произошел пожар, в результате этого никто не пострадал.
Как сообщал УНН, в оккупированном Севастополе произошла пожар на теплоэлектростанции, которая строится у Федюхины высот Балаклавской долины.