В подземном паркинге торгового центра в Одессе произошел пожар

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 20447 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 26369 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 71890 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 78864 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102387 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109428 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116701 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121976 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133125 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В подземном паркинге торгового центра в Одессе произошел пожар

В подземном паркинге торгового центра в Одессе произошел пожар

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Автомобиль горел в подземном паркинге одного из торговых центров в Одессе, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

"23 марта в 5:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в подземном паркинге по адресу: г. Одесса, ул. Черняховского 4", - говорится в сообщении.

Как оказалось, горел легковой автомобиль. Возгорание локализовали в 6:08, а ликвидировали в 6:18.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет. Его причина устанавливается.

Напомним, в транспортном колледже в Черновцах произошел пожар, в результате этого никто не пострадал.

Как сообщал УНН, в оккупированном Севастополе произошла пожар на теплоэлектростанции, которая строится у Федюхины высот Балаклавской долины.

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