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У підземному паркінгу торгового центру в Одесі сталася пожежа

У підземному паркінгу торгового центру в Одесі сталася пожежа

Київ • УНН

 • 11177 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Автомобіль горів у підземному паркінгу одного з торгових центрів в Одесі, постраждалих немає. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"23 березня о 5:38 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння у підземному паркінгу за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського 4", - йдеться в повідомленні.

Як виявилося, горів легковий автомобіль. Займання локалізували о 6:08, а ліквідували о 6:18.

Постраждалих і загиблих внаслідок пожежі немає. ЇЇ причина наразі встановлюється.

Нагадаємо, у транспортному коледжі у Чернівцях сталася пожежа, внаслідок цього ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНН, в окупованому Севастополі сталася пожежа на теплоелектростанції, яка будується біля Федюхіних висот Балаклавської долини.

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