У підземному паркінгу торгового центру в Одесі сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Автомобіль горів у підземному паркінгу одного з торгових центрів в Одесі, постраждалих немає. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"23 березня о 5:38 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння у підземному паркінгу за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського 4", - йдеться в повідомленні.
Як виявилося, горів легковий автомобіль. Займання локалізували о 6:08, а ліквідували о 6:18.
Постраждалих і загиблих внаслідок пожежі немає. ЇЇ причина наразі встановлюється.
Нагадаємо, у транспортному коледжі у Чернівцях сталася пожежа, внаслідок цього ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, в окупованому Севастополі сталася пожежа на теплоелектростанції, яка будується біля Федюхіних висот Балаклавської долини.