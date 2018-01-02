В подъезде столичного жилого дома произошла перестрелка, есть раненые

По информации правоохранителей, на лестничной площадке жилого дома на улице Мартиросяна возникла ссора между жителями. Мужчина пожаловался на шум в квартире соседа, который мешал спать его ребенку.

По словам 41-летнего мужчину, компания отреагировала на замечания агрессивно и начала его бить. Тогда киевлянин схватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

В результате конфликта, сообщает полиция, двое мужчин и женщина получили касательные огнестрельные ранения, у стрелка - многочисленные гематомы.

Следователи Соломенского управления полиции открыли два уголовных производства по предварительной правовой квалификации - ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие, в ходе которого будут установлены все обстоятельства конфликта.

Как сообщал УНН, 19 декабря в Харьковской области мужчина из карабина ранил двух молодых.