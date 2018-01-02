У під'їзді столичного житлового будинку сталася стрілянина, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Києві в житловому будинку під час сварки з сусідами чоловік застосував травматичну зброю, поранивши трьох людей. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому ГУ НП Києва у Facebook, передає УНН.
За інформацією правоохоронців, на сходовому майданчику житлового будинку на вулиці Мартиросяна виникла сварка між мешканцями. Чоловік поскаржився на шум у квартирі сусіда, який заважав спати його дитині.
За словами 41-річного чоловіка, компанія відреагувала на зауваження агресивно та почала його бити. Тоді киянин схопив травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у сторону опонентів.
У результаті конфлікту, повідомляє поліція, двоє чоловіків і жінка отримали дотикові вогнепальні поранення, у стрільця - численні гематоми.
Слідчі Солом’янського управління поліції відкрили два кримінальні провадження за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство, в ході якого будуть встановлені всі обставини конфлікту.
Як повідомляв УНН, 19 грудня на Харківщині чоловік з карабіну поранив двох молодиків.