В подмосковье два брата сожгли флаг Израиля, их задержали

Детали

По данным российских СМИ видео с сожжением флага Израиля появилось в соцсетях сегодня утром. На нём двое мужчин с флагами Палестины и Азербайджана подожгли флаг Израиля рядом с ТЦ “Хайвей” на Симферопольском шоссе. Это пригород российской столицы.

По данным одного из российских интернет изданий, оперативники сработали очень быстро — выехали на место и задержали поджигателей. Ими оказались два брата Мурадовы. Одному из них 21 год, другому — 19 лет.

В отношении обоих российские блюстители порядка назначили проверку.

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