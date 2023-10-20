У підмосков'ї два брати спалили прапор Ізраїлю, їх затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У передмісті Москви оперативники затримали двох чоловіків, які спалили прапор Ізраїлю, і зняли це на відео. Про інцидент повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.
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За даними російських ЗМІ відео зі спаленням прапора Ізраїлю з'явилося в соцмережах сьогодні вранці. На ньому двоє чоловіків зы стягами Палестини та Азербайджану підпалили прапор Ізраїлю поруч із ТЦ “Хайвей” на Сімферопольському шосе. Це передмістя російської столиці.
За даними одного з тамтешных інтернет-видань, оперативники спрацювали дуже швидко — виїхали на місце і затримали паліїв. Ними виявилися два брати Мурадови. Одному з них 21 рік, іншому — 19 років.
Щодо обох російські охоронці порядку призначили перевірку.
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