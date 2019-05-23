В первый день лета в центре Киева перекроют движение

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 33309 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 53684 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 70660 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 84719 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121733 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111262 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137511 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144603 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130117 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130186 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В первый день лета в центре Киева перекроют движение

В первый день лета в центре Киева перекроют движение

Киев  •  УНН

 • 10136 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В субботу, 1 июня, запретят движение транспорта в центре столицы в связи с Всеукраинским велоднем в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Во время этого события с 08:00 до 13:00 будет запрещено движение транспорта по маршруту велопробега: Софийская площадь - Владимирский проезд - Михайловская площадь - улица Большая Житомирская - Львовская площадь - улица Ярославов Вал - улица Владимирская - площадь Софийская - Владимирский проезд - улица Михайловская - Майдан Незалежности - улица Крещатик - Владимирский спуск - Почтовая площадь - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост - улица Трухановская - парк "Муромец".

Отмечается, что по информации организаторов, тысячи людей, независимо от возраста и стиля катания, проезжают по центральным улицам городов и поселков Украины для того, чтобы привлечь внимание к здоровому и активному образу жизни и пониманию с водителями на дорогах.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, в столице состоится 27-е спортивно-массовое благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами".

Украинские Национальные Новости

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