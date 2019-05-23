В первый день лета в центре Киева перекроют движение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В субботу, 1 июня, запретят движение транспорта в центре столицы в связи с Всеукраинским велоднем в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Во время этого события с 08:00 до 13:00 будет запрещено движение транспорта по маршруту велопробега: Софийская площадь - Владимирский проезд - Михайловская площадь - улица Большая Житомирская - Львовская площадь - улица Ярославов Вал - улица Владимирская - площадь Софийская - Владимирский проезд - улица Михайловская - Майдан Незалежности - улица Крещатик - Владимирский спуск - Почтовая площадь - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост - улица Трухановская - парк "Муромец".
Отмечается, что по информации организаторов, тысячи людей, независимо от возраста и стиля катания, проезжают по центральным улицам городов и поселков Украины для того, чтобы привлечь внимание к здоровому и активному образу жизни и пониманию с водителями на дорогах.
Напомним, в воскресенье, 26 мая, в столице состоится 27-е спортивно-массовое благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами".