У перший день літа в центрі Києва перекриють рух
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. В суботу, 1 червня заборонять рух транспорту в центрі столиці у зв’язку із Всеукраїнським велоднем у Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Під час цієї події з 08:00 до 13.00 буде заборонено рух транспорту за маршрутом велопробігу: Софійська площа — Володимирський проїзд — Михайлівська площа — вулиця Велика Житомирська — Львівська площа — вулиця Ярославів Вал — вулиця Володимирська — площа Софійська — Володимирський проїзд — вулиця Михайлівська — Майдан Незалежності — вулиця Хрещатик — Володимирський узвіз — Поштова площа — вулиця Набережно-Хрещатицька — Гаванський міст — вулиця Набережно-Рибальська — Північний міст — вулиця Труханівська — парк “Муромець”.
Зазначається,що за інформацією організаторів, тисячі людей, незалежно від віку та стилю катання, проїжджають центральними вулицями міст та містечок України для того, щоб привернути увагу до здорового й активного способу життя та порозуміння із водіями на дорогах.
Нагадаємо, у неділю, 26 травня, у столиці відбудеться 27-й спортивно-масовий благодійний захід “Пробіг під каштанами”.